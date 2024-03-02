Мир 02 марта 2024, 11:40 Нидерланды гарантировали Украине безопасность RTL Nieuws: Украина подписала с Нидерландами договор о безопасности на 10 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина добилась от Нидерландов гарантий по безопасности. Рассчитанное на 10 лет соглашение подписали в Харькове премьер-министр европейской страны Марк Рютте и глава республики Владимир Зеленский, сообщил телеканал RTL Nieuws.

Заключенные договоренности в том числе предполагают оказание украинской стороне военной помощи, укрепление оборонной промышленности страны и ее киберустойчивости.

Реклама

«Соглашение также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО», — подчеркнули журналисты.

Рютте также договорился с Зеленским продолжать совместную работу в сфере правосудия и «установления справедливости». Они условились продолжить санкционное давление на Россию.

На прошедшей в рамках встречи пресс-конференции президент Украины отметил, что ВСУ не сумеют защитить Харьков, если не удастся оттеснить российские войска.