Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова

Россиянина Дениса Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США. Мужчину подозревают в отмывании денег, сообщила пресс-служба американского Минюста.

Дубников 17 августа уже предстал перед федеральным судом Портленда. Заседание суда присяжных по делу 29-летнего россиянина назначили на 4 октября. Оно продлится пять дней.

В США считают, что мужчина вместе с сообщниками отмывал доходы от атак вирусов-вымогателей на отдельных лиц и организации на всей территории страны и за ее пределами. Дубников и другие участники преступной схемы якобы замешаны в различных финансовых махинациях.

Россиянин, заявили в американском Минюсте, лично отмыл свыше 400 тысяч долларов. А вместе с сообщниками — минимум 70 миллионов. Если Дубникова признают виновным, ему грозит 20 лет тюрьмы.

В начале августа перед судом в США предстал россиянин Александр Винник, которого обвинили в отмывании миллиардов долларов с помощью криптовалют. Выпускать из американской тюрьмы под залог его отказались.