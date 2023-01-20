Мир 20 января 2023, 13:46 Нидерланды допустили возможность поставок Украине истребителей F-16 МИД Нидерландов допустил возможность поставок истребителей F-16 на Украину Defense.gov

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Нидерланды готовы подумать о поставках на Украину истребителей F-16, если киевский режим попросит о подобной технике. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, сообщил телеканал RTL.

О том, что Нидерланды могли бы направить на Украину F-16, впервые заговорил депутат партии «Демократы-66» Сьюрд Сьюрдсма. Глава МИД страны подчеркнул, что нидерландская сторона отправляет только то, что хочет сама Украина.

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Киевский режим в последнее время просил Запад предоставлять ему средства ПВО и тяжелую технику. Хукстра сказал, что Нидерланды могут оплатить танки Leopard 2, которые другие государства при необходимости отправят Украине. У нидерландских военных такой техники нет.

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Зато танки есть у Финляндии и Польши. Чтобы их отправить на Украину, нужно получить разрешение производителя — Германии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что поставка танков не изменит ход спецоперации.