Нидерландское правительство извинится за прошлые связи с рабством - СМИ | 360°

Мир 04 ноября 2022, 00:19 Нидерландское правительство извинится за прошлые связи с рабством - СМИ RTL: Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства РИА "Новости"

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Кабинет министров Нидерландов принесет извинения за связь в прошлом с рабством. Об этом сообщил телеканал RTL, сославшись на свои источники.

На сайте телеканала уточняется, что в качестве извинений Амстердам выделит 200 миллионов евро фонду, который занимается освещением вопросов рабства. Кроме этого, 27 миллионов направят на создание музея такой же тематики.

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Ожидается, что это произойдет в декабре.

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Как напомнил ТАСС, ранее извиниться кабмин призывал парламент страны.

Кроме того, общественность ожидала, что официальные извинения прозвучат в июне в дни празднования отмены рабства в бывших голландских колониях. Однако министры не стали этого делать из-за протестов, связанных с азотной политикой. А также, как считает источник телеканала, из-за снижения покупательной способности населения из-за конфликта на украинской территории.