Нидерландский телеканал исказил интервью посла Белоруссии

Посол Белоруссии в Нидерландах Андрей Евдоченко рассказал, что нидерландский телеканал NOS исказил его интервью, поэтому дипломат пожаловался в редакцию на ангажированность и безответственность подготовившего его корреспондента.

Об этом Евдоченко заявил каналу «Беларусь 1». По словам белорусского посла, его ответы выдернули из контекста и смонтировали под другие вопросы. Дипломат рассказал, что общался с журналистом более часа, но в программе в итоге появился только на несколько секунд.

Из показанного сюжета следовало, что Евдоченко согласился принять волю народа Белоруссии, если граждане захотят выбрать главой республики не действующего президента Александра Лукашенко, а другого кандидата.

«Многие вещи были смешаны, порезаны, перепутаны. Многие, наверное, обратили внимание, что ответы мои не соответствуют заданным вопросам. Но это только потому, что эти ответы были подставлены под другие вопросы», — сказал Евдоченко.

Как отметил дипломат, в ходе интервью он произнес фразу «Я повинуюсь воле белорусского народа». По его словам, вопрос корреспондента звучал как «А вы уедете из страны домой, если этого потребует белорусский народ?».

На президентских выборах в Белоруссии 9 августа победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Соперница действующего белорусского лидера Светлана Тихановская заручилась, по данным ЦИК, поддержкой 10,1% избирателей. После этого в республике начались массовые протесты.