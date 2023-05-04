04 мая 2023, 12:36
Нидерландский политик отказался от встречи с Зеленским, назвав ее неуместной
Нидерландский политик счел неуместной встречу в Зеленским и отказалась ее посещать
Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас назвала визит президента Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от посещения этого мероприятия. Об этом политик написала на своей страничке в Twitter.
Каролин ван дер Плас напомнила, что 4 мая в стране чтят память жертв Второй мировой войны. Этот день является траурным.
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«Это должно быть центральным 4 мая, а не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен», — написала она.
Политик добавила, что уже оповестила председателя палаты представителей страны о своем отсутствии на встрече с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды в среду вечером, после того как посетил Финляндию. Голландский правительственный самолет с президентом Украины на борту приземлился в аэропорту Схипхол. Этот визит в Нидерланды для Зеленского первый в статусе президента.
По данным западных СМИ, в Гааге Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны страны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен. Он также выступит с речью «Нет мира без справедливости» и посетит Международный уголовный суд.
Владимир Зеленский
Украина
Нидерланды
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