Мир 04 мая 2023, 12:36 Нидерландский политик отказался от встречи с Зеленским, назвав ее неуместной Нидерландский политик счел неуместной встречу в Зеленским и отказалась ее посещать Flickr

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Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас назвала визит президента Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от посещения этого мероприятия. Об этом политик написала на своей страничке в Twitter.

Каролин ван дер Плас напомнила, что 4 мая в стране чтят память жертв Второй мировой войны. Этот день является траурным.

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«Это должно быть центральным 4 мая, а не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен», — написала она.

Политик добавила, что уже оповестила председателя палаты представителей страны о своем отсутствии на встрече с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды в среду вечером, после того как посетил Финляндию. Голландский правительственный самолет с президентом Украины на борту приземлился в аэропорту Схипхол. Этот визит в Нидерланды для Зеленского первый в статусе президента.

По данным западных СМИ, в Гааге Зеленский встретится с главами МИД и Минобороны страны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен. Он также выступит с речью «Нет мира без справедливости» и посетит Международный уголовный суд.