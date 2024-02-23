Мир 23 февраля 2024, 18:35 Нидерландские власти вопреки обещаниям не смогут отказаться от российского газа Bloomberg: Нидерланды не откажутся от российского топлива из-за TotalEnergies Unsplash

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Сделка французской компании TotalEnergie с российским поставщиком помешает Нидерландам выполнить обещание отказаться от СПГ из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников издания, руководство Нидерландов не может на законных основаниях заставить частные компании прекратить действие заключенного ранее контракта.

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«Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания», — отметили в агентстве.

Издание добавило, что глава TotalEnergies Патрик Пуянне планирует импортировать газ из России до тех пор, пока в отношении компании не введут санкции.

Ранее МИД России сообщил об увеличении объемов поставок российского СПГ во Францию. Страна за девять месяцев 2023 года увеличила импорт голубого топлива из РФ на 41% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2022-м Россия стала вторым поставщиком природного газа во Францию.