Полки супермаркетов опустели в Нидерландах. Видео

В Нидерландах супермаркеты встретили покупателей пустыми полками. Отсутствие продуктов стало результатом скоординированных акций от голландских фермеров. Они выразили протест экологической политике властей.

Склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов фермеры попросту блокировали. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Поставок лишились магазины крупных сетей Albert Heijn, Jumbo и Lidle.

Производители сельскохозяйственной продукции перекрыли проезд и по нескольким дорожным магистралям. Фермеров на тракторах останавливали полицейские и штрафовали.

Власти Нидерландов, напомнило РИА «Новости», объявили об ужесточении мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Политика вызвала возмущение у фермеров, которые решили, что предпринятые шаги в итоге станут причиной разорения многих сельских домохозяйств. Основными источниками выброса азота они назвали скот и удобрения.