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    05 июля 2022, 23:49

    Полки супермаркетов опустели в Нидерландах. Видео

    NOS: в Нидерландах акция фермеров опустошила полки магазинов

    Александра Ломейко

    В Нидерландах супермаркеты встретили покупателей пустыми полками. Отсутствие продуктов стало результатом скоординированных акций от голландских фермеров. Они выразили протест экологической политике властей.

    Склады магазинов в Алмере, Алкмаре, Бреде, Бейлене, Девентере, Зволле, Неймегене и ряде других городов фермеры попросту блокировали. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

    Поставок лишились магазины крупных сетей Albert Heijn, Jumbo и Lidle.

    Производители сельскохозяйственной продукции перекрыли проезд и по нескольким дорожным магистралям. Фермеров на тракторах останавливали полицейские и штрафовали.

    Власти Нидерландов, напомнило РИА «Новости», объявили об ужесточении мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Политика вызвала возмущение у фермеров, которые решили, что предпринятые шаги в итоге станут причиной разорения многих сельских домохозяйств. Основными источниками выброса азота они назвали скот и удобрения.