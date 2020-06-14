Nickelodeon намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию Губки Боба

Губка Боб, похоже, придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Телеканал Nickelodeon запостил в Twitter изображение популярного героя мультсериала в честь Pride Month — месяца защиты прав сексуальных меньшинств.

«Празднуем #Pride с ЛГБТ и их союзниками в этом и любом другом месяце», — говорится в сообщении телеканала.

Помимо Губки Боба в радужных цветах к посту прикрепили фото Швоза Шварца из «Опасного Генри» и изображение главной героини многосерийного мультфильма «Аватар: Легенда о Корре», но это не новости. То, что Корра бисексуалка прописано в сценарии, а актер Майкл Коэн из «Опасного Генри» — трансгендер.

Пользователи отметили, что Губка Боб может быть тем, кем он хочет.

Мультсериал «Губка Боб квадратные штаны» рассказывает о жизни подводного Города Бикини Боттом. Главный герой мультика — морская губка по имени Боб.Все персонажи сериала это обитатели морских глубин. Премьера сериала состоялась в 1999 году.