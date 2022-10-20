«Ничего сверхъестественного». Эксперт по строительству — о ремонте «Северного потока» | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 13:07 «Ничего сверхъестественного». Эксперт по строительству — о ремонте «Северного потока» Аналитик Демидов заявил, что газопровод «Северный поток» можно быстро восстановить РИА «Новости»

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Восстановление разрушенного участка газопровода «Северный поток» будет нетрудным. На это действительно может уйти несколько месяцев. Об этом «360» заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

Не так давно инженер из Дании Стенн Уссинг заявил, что «Северный поток» можно починить за несколько месяцев. Эта информация, как отметил Демидов, является достоверной. Ремонт на разрушенных участках газопровода, по его словам, будет простым.

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«Глубины, где были взрывы, достаточно небольшие, в 90 метров. Судя по последним заявлениям, секции труб до 50 метров не подлежат ремонту», — отметил он.

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В восстановлении газопровода могут задействовать специальный корабль. Он, как рассказал Демидов, поднимет один конец разрушенной трубы, отрежет весь металл, который не подлежит ремонту, и дойдет до того участка «Северного потока», который уже считается нормальным.

«К трубе начинают наваривать 50-60 метров. Это пять труб всего. Затем поднимают другой конец, который лежит в воде, отрезают все, что не нужно, защищают, приваривают к уже готовому концу, опускают», — пояснил он.

Сразу после этого из портов загрузят специальный поршень. Он, по словам эксперта по строительству, при помощи силы давления вытолкнет всю соленую воду.

«Затем работает специальный дефектоскоп. Он смотрит, нет ли других повреждений или, возможно, вода нанесла какой-то урон. Если все в порядке — работаем», — заявил Демидов.

Аналитик подчеркнул, что труба сама по себе является самым простым объектом строительства. В связи с этим в ее ремонте «нет ничего сверхъестественного».