Мир 27 ноября 2022, 15:26 «Ничего российского в воздухе не летало». Лукашенко — о ракетной стрельбе на границе Польши Лукашенко: во время стрельбы С-300 на границе Польши в воздухе ничего российского не было YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский стремится усугубить эскалацию и продолжает «заваруху», заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По словам политика, об этом свидетельствует ракетный инцидент на белорусско-польской границе.

«Но имейте в виду: в этот момент, во время этой стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало», — подчеркнул Лукашенко.

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Он отметил, что у Белоруссии достаточно средств, чтобы оценивать ситуацию в воздушном пространстве республики.

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Ранее Лукашенко допустил, что инцидент с упавшей в Польше ракетой, которую выпустили ВСУ, создали специально для провокации против РФ и Белоруссии.

«И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, нужна эскалация», — выразил уверенность политик.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию Le Parisien заявил о том, что ВСУ получили данные о том, что рухнувшая в Польше ракета не принадлежит украинским вооруженным силам.