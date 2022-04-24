«Ничего, прорвемся». Британский журналист рассказал об отношении мариупольцев к украинским националистам

Мариупольцы очень негативно относятся к украинским националистам, признался «Известиям» британский журналист Грэм Филлипс.

«В ответ я слышал „сволочь“, „твари“, „мрази“. Так, как есть, только по-честному», — рассказал журналист о реакции местных жителей на вопрос об их отношении к боевикам «Азова»*.

По словам Филлипса, на территории промзоны «Азовсталь» блокированы около двух тысяч бойцов нацбатальона. Британский журналист уверен, что после их ликвидации Мариуполь станет процветать. Город восстановят и он будет лучше прежнего, подчеркнул Филлипс. Мариуполь — легендарный и очень красивый город, где живут русскоязычные люди, отметил британец.

«Азовцы*, нацисты оставили город в печальном состоянии. Но ничего, прорвемся», — констатировал Филлипс

Журналист отметил, что на Западе в СМИ дается искаженная информация о ситуации в Мариуполе.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основателя «Азова»* «бешеным животным». Билецкий заявил, что нацбат ударит «Точкой-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.