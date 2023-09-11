Мир 11 сентября 2023, 04:41 «Ничего нового не сказал». Пушков — о словах Блинкена о готовности Украины к диалогу с Россией Сенатор Пушков назвал неоправданным внимание к заявлению Блинкена о переговорах РИА «Новости»

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Внимание, которое получило заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Украины к переговорам с Россией, — неоправданно. Такое мнение выразил Член Совета федерации РФ Алексей Пушков в Telegram-канале.

«За ним ничего не стоит, позиция США прежняя: мир на условиях Украины. Иначе Блинкен не хвалил бы контрнаступление и не объявлял бы о новом миллиарде военной помощи Киеву», — сообщил он.

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По словам Пушкова, госсекретарь не сказал ничего нового. Слова американского политика направлены на дезориентацию мирового общественного мнения.

Ранее Блинкен заявил, что украинская сторона готова вступить в диалог с Россией, если почувствует инициативу от президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что ход переговоров зависит от киевского режима.

Владимир Путин еще в июле сообщил о готовности России искать пути мирного решения украинского конфликта. При этом лидер Украины Владимир Зеленский запретил проводить переговоры с РФ на законодательном уровне.