Мир 17 ноября 2023, 07:55 «Ничего не вышло». ВС России раздавили «вооруженных до зубов» бойцов ВСУ Макгрегор: ВС РФ раздавили вооруженных до зубов солдат ВСУ РИА «Новости»

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Несмотря на то что украинскую армию «до зубов» вооружили, российские войска попросту уничтожили ее. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», — констатировал Макгрегор.

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Он добавил, что сейчас Россия стала еще сильнее, чем два года назад, и Соединенным Штатам не стоило бы «вступать с ними в войну». Сейчас у России гораздо больше возможностей сражаться, чем у США, подытожил Макгрегор.

Ранее американский полковник назвал развязывание конфликта на Украине «самым глупым решением» администрации президента США Джо Байдена и конгресса. Он назвал конфликт уже проигранным и напомнил, что ВСУ потеряли сотни тысяч солдат.

По мнению Дугласа Макгрегора, Соединенные Штаты специально «не дают умереть» этому конфликту, желая поддерживать иллюзию того, что «в Киеве происходит что-то хорошее». На самом же деле Украина несет в себе лишь «коррупцию и криминал», резюмировал он.