Члены Совфеда заявили, что отставка премьера Британии Джонсона ничего не изменит

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не скажется на взаимоотношениях России и Соединенного Королевства. Таким мнением поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Уход Бориса Джонсона ничего не поменяет для России в глобальном смысле. Великобритания — это государство, которое в течение нескольких столетий, за редким исключением, в том числе в период Второй мировой войны, делало все возможное для того, чтобы сдерживать Россию», — отметил политик.

По его словам, Джонсон никак не влиял на отношения стран. Климов заявил, что он лишь прибавил им «трагикомического духа». Он подчеркнул, что Великобритания всегда придерживалась проамериканской позиции.