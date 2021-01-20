Он считает, что Байден установит в Штатах диктатуру. Эксперт уверен, что новый президент начнет жестко действовать в отношении несогласных.

«Ничего хорошего ждать не приходится. Это будет жесткая зачистка поля несогласных, приведение к власти людей, которые будут безоговорочно следовать линии Вашингтона», — пояснил Можегов.