«Ничего хорошего ждать не приходится». Политолог — о возможных действиях Байдена в отношении «СП — 2»
Американист Владимир Можегов выразил мнение, что новый президент США Джо Байден начнет оказывать жесткое давление на европейских партнеров «Северного потока - 2». Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Он считает, что Байден установит в Штатах диктатуру. Эксперт уверен, что новый президент начнет жестко действовать в отношении несогласных.
«Ничего хорошего ждать не приходится. Это будет жесткая зачистка поля несогласных, приведение к власти людей, которые будут безоговорочно следовать линии Вашингтона», — пояснил Можегов.