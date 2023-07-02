Мир 02 июля 2023, 20:00 «Ничего хорошего не будет». Украинцев призвали бежать из страны Экс-советник Кучмы Соскин посоветовал украинцам покинуть страну этим летом Pxhere

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Жителям Украины лучше покинуть страну до начала осени. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Ничего хорошего не будет. Сейчас лето впереди — адаптируйтесь. Лето пробежит быстро, осень страшная будет», — заявил он.

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Соскин также отметил, что у украинской армии не хватает вооружения, их явно постигнет неудача в контрнаступлении. Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать с Россией соглашение о прекращении огня и подготовить страну к выборам нового лидера.

Многие зрители согласились с украинским политическим деятелем. При этом они отметили, что Зеленский всем своим видом показывает, что не хочет никакого перемирия.

«Зеленский будет говорить о переговорах тогда, когда его прижмут к стенке, но Россию уже второй раз не обмануть, поэтому только капитуляция. Все это западное оружие наполовину хлам», — написал один из пользователей.

Ранее украинский лидер заявил, что его страна начнет переговоры с РФ в случае выхода на границы 1991 года. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину мифической «Землей Санникова», намекнув, что ее не существовало. Возвращение Украины к границам 1991 года может означать восстановление единого государства с Россией, посчитал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.