Мир 10 сентября 2023, 12:36 «Ничего хорошего». Лавров — о военных учениях Армении и США Глава МИД РФ Лавров: нет ничего хорошего в попытках США проникнуть в Закавказье РИА «Новости»

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Нет ничего хорошего в том, что «агрессивная страна НАТО» пытается проникнуть в Закавказье. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал совместные военные учения Армении и США, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Конечно, ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», — процитировал ТАСС главу МИД.

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Он добавил, что это не слишком хорошо и для самой Армении. Лавров констатировал, что действия армянского руководства вызывают у России сожаления. Учитывая, что Армения уже на протяжении двух лет отказывается от участия в учениях ОДКБ, ситуация выглядит особенно странно, отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что совместные военные учения с Соединенными Штатами не поспособствуют стабилизации обстановки в Армении.

Учения состоятся на территории Армении с 11 по 20 сентября.