NI высмеял «мощные» баллистические ракеты США

США хвалятся своими баллистическими ракетами, однако скоро страна столкнется с ситуацией, при которой у нее останется полувековое оружие. Об этом сообщил в своем материале эксперт Питер Хьюсси в издании National Interest.

По мнению Хьюсси, американцы-сторонники продления срока службы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракет Minuteman III показывают себя исключительно некомпетентными. Поскольку эту ракету модернизировали уже дважды — в далеких 90-х годах ушедшего века и в самом начале нынешнего столетия.

Если же не придумать что-то новое, у США останутся лишь МБР полувековой давности, считает автор статьи.

Америке необходимо улучшать сразу всю систему, которая связана с межконтинентальными баллистическими ракетами, пишет Хьюсси. А это и инфраструктура, и командование, и промышленная база. А «дешевый» план США все это не учитывает.