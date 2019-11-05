NI увидели угрозу в зависимости США от российских РД-180

Авторы статьи под названием «Новая космическая гонка началась, и Россия побеждает» отметили, что космос представляет особую важность для американских военных, разведки и экономики страны, но большинство жителей Штатов не подозревают, что их страна до сих пор использует российские двигатели.

В то же время к 31 декабря 2022 года ВВС США по закону должны будут прекратить пользоваться РД-180. Конгресс объяснил это решение тем, что нужно избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

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Сейчас в США идет отбор поставщиков ракет-носителей американской сборки. Это очень важный этап, который повлияет на национальную безопасность и на космические запуски.

Авторы статьи не исключают, что американские двигатели не будут готовы к 2022 году, так что ракеты продолжат летать на российских и в 2024, и даже дольше. В таком случае в закон могут ввести понятие «альтернативный носитель», а единственной альтернативной являются двигатели РД-180.

Несмотря на это, журналисты отметили, что промедление усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.