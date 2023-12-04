Мир 04 декабря 2023, 12:39 NI сделал прогноз о применении ВКС России Су-57 против F-16 на Украине NI: Россия применит Су-57, как только ВСУ начнут использовать F-16 РИА «Новости»

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Российские ВКС задействуют истребители Су-57 пятого поколения, как только ВСУ начнут использовать американские F-16. Такой прогноз опубликовало издание The National Interest.

Военный обозреватель Майя Карлин обратила внимание, что ВСУ могут начать применять F-16 в ближайшие месяцы.

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«Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57», — предположила журналистка.

Карлин отметила, что этот российский истребитель способен нести на борту до восьми ракет К-77М системы «воздух — воздух». Кроме того, у этих боевых самолетов есть возможность синхронизации с наземными радарами, что дает Су-57 преимущество перед F-16, добавила обозреватель.

Предоставить истребители F-16 для нужд ВСУ первыми согласились Нидерланды и Дания. В Белом доме подтверждали, что Украина получит эти истребители от третьих стран, но только после того, как украинские летчики завершат необходимое обучение.