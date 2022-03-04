«Ни самолетов альянса, ни сухопутных сил». Генсек НАТО отказывается помогать Украине

Страны НАТО решили, что альянсу не следует направлять свои силы на Украину. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи глав МИД стран сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова привел «Интерфакс».

«Мы согласны, что там не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил», — заявил Столтенберг.

Также он заявил, что альянс не будет закрывать воздушное пространство над Украиной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

НАТО также планирует сохранить каналы связи с Россией, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Столтенберг заявил, что альянс ожидает ухудшения ситуации на Украине в ближайшие дни.