NI: Россия «разорвет НАТО пополам» в случае объявления войны

В случае объявления войны на территории Европы российские и белорусские военные разорвут силы НАТО пополам. Об этом заявил колумнист издания The National Interest Джон Россомандо.

Автор статьи напомнил, что во время учений «Зима-20» польские войска потерпели сокрушительное поражение от предполагаемого противника. Армия проиграла, несмотря на то, что в бою предполагалось наличие еще не полученных самолетов пятого поколения F-35. Также учитывались реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противоракетной обороны Patriot.

«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения», — отметил журналист.

Он добавил, что Россия усилила Западный военный округ. Армия теперь оснащена танками Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортерами БТР-82, БМП-3 и другой военной техникой. По словам эксперта, российские войска быстро победят польские и балтийские соединения НАТО в случае отсутствия помощи от США.

«В случае войны российская и белорусская армии захватят территорию НАТО вдоль границы и разорвут тем самым силы альянса пополам, что разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву», — заявил автор материала.

Россомандо призвал США оказать помощь Польше в модернизации устаревшего вооружения. Он отметил, что оснащение армии должно соответствовать стандартам НАТО.