Соединенные Штаты не могут позволить себе игнорировать «уловку» России, которая ведет «газовую игру» за «Северный поток — 2», написал обозреватель Николас Гроздев в статье для журнала National Interest.

В Европе, по его мнению, может возникнуть энергетический кризис. Его причиной, считает обозреватель, станет Вашингтон, что, вероятно, сыграет на руку Москве.

Сейчас, как подчеркнул автор материала, Россия экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.

«Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать „Северный поток — 2“ (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию», — написал Гроздев.

США, как предположил автор статьи, пошли на соглашение с ФРГ по газопроводу, поскольку «во имя трансатлантической солидарности» они могут попросить своих европейских партнеров в рамках совместных действий против Китая согласиться на экономические убытки.

«Идея заключилась в том, что ущерб европейским экономикам (из-за действий США в отношении трубопровода. — прим. ред.) может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем», — заключил автор.

Если Россия будет использовать газопровод «Северный поток — 2», то США и Германия предпримут меры против проекта, сообщил ранее американский дипломат Курт Волкер.

А читатели британской газеты Daily Express считают, что Евросоюз начнет получать газ по выгодным ценам от надежного поставщика. Такие прогнозы они сделали после появления новостей о завершении прокладки труб газопровода «Северный поток — 2».