«Ни призывников, ни и тех, кто пришел на сборы»: Путин о том, кто участвует в спецоперации на Украине

У российского командования вооруженных сил нет планов привлекать солдат срочной службы и лиц, проходящих военные сборы во время специальной военной операции на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

— Ни призывников, ни и тех, кто пришел на сборы, мы не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь», — заявил Путин.

Он добавил, что специальная операция полностью проходит по плану Генерального штаба РФ.

Российские войска начала спецоперацию на Украине 24 февраля, уничтожая исключительно военную инфраструктуру.

Также Путин выразил надежду, что в России не потребуется вводить режим военного положения.