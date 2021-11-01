NI: ответ России на провокацию Украины с дроном Bayraktar может выйти за рамки резких слов

Реакция России на провокацию Украины с дроном Bayraktar в Донбассе может не ограничиться одними резкими словами. Об этом заявил обозреватель Марк Эпископос в своей статье для National Interest.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые „провокации“ может выйти за рамки резких слов», — написал автор материала.

Он добавил, что Москва якобы начала перебрасывать военных к западным границам страны. По словам Эпископоса, приобретение Киевом турецких дронов привело к новому витку конфликта в Донбассе. В дальнейшем ситуация может привести к эскалации.

«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», — заявил обозреватель журнала.

Ранее ВСУ впервые применили в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, военные использовали ударный дрон в ответ. Он подчеркнул, что для защиты страны ВСУ использует все имеющееся вооружение.