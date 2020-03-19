Ни одного за сутки. В Ухане перестали выявлять зараженных коронавирусом

В Китае с каждым днем улучшается ситуация с коронавирусом. За последние сутки там вылечились 819 человек, а умерли всего восемь, заразились 34. При этом в первоначальном очаге эпидемии — Ухане — не выявили ни одного случая заражения.

Как пишет Reuters, впервые этот город не числится среди тех, где выявили за последние сутки зараженных коронавирусом. Однако не смотря на то, что материковый Китай идет в сторону остановки распространения 2019-nCoV, растет число завезенных случаев. За день выявили 189 больных человек, прибывших из других стран.

Всего в Китае насчитывается 80,9 тысячи инфицированных, из них 70,4 тысячи вылечились. Пациентов с тяжелой формой СОVID-2019 — 2,3 тысячи. Смертность по Китаю от коронавируса достигла 4%.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Это китайский многомиллионник, самый густонаселенный город в центральной части страны. Затем вирус распространился по всему миру, и сейчас очаг находится в Европе. Из-за этого многие страны стали закрывать границы, приостанавливать авиасообщение. Всего заболевших по всему миру — более 200 тысяч человек, погибло свыше восьми тысяч. Главное, что известно к данному моменту о пандемии COVID-2019, — в материале «360».