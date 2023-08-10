Мир 10 августа 2023, 13:00 «Ни одного шанса». Украине указали на невозможность выйти на границы 24 февраля Снайпер ВСУ Прошинский: Украине не удастся выйти на границы 24 февраля 2022 года РИА «Новости»

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Украина не сможет выйти даже на границы 24 февраля 2022 года, тем более на рубежи 1991-го. На это указал снайпер Вооруженных сил Украины Константин Прошинский в эфире YouTube-канала Yuriy Romanenko.

«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля», — заявил военнослужащий.

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Прошинский отметил, что не понимает, о каких границах 1991 года может идти речь. Популизм всегда приятен, особенно на Украине, но вариантов достижения этой цели не видно, заявил снайпер ВСУ.

По его словам, сейчас основная задача украинских военнослужащих — удержать существующие территории и продвинуться вперед, если будет возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна будет готова к переговорам с Россией в случае выхода на границы 1991 года. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов напомнил, что в то время Украина и РФ были в одном государстве со столицей в Москве.