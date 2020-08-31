Во время протестных акций в Белоруссии не было российских военных или сотрудников Росгвардии. Об этом заявил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

«Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел», — сказал RT глава белорусского МВД.

По словам Караева, столкновения участников акций и правоохранителей не могли начаться спонтанно. Выходящими на улицы протестующими управляли. Все действия были организованы «заранее для противодействия силам правопорядка».

Кроме того, министр призвал журналистов думать во время работы на подобных акциях. Он подчеркнул, что «камни, пули, палки, кулаки летят без разбора», поэтому не стоит лезть в самое пекло. Лучше работать в стороне от гущи событий.

Протесты начались в Белоруссии после выборов президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей и оставил позади кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Жители городов начали выходить на улицы, требуя отставки главы государства. Первые несанкционированные митинги оборачивались столкновениями с силовиками.