Мир 06 июня 2023, 02:20 «Ни один не остановился». Боец ВСУ попал в ДТП и пожаловался на безразличие украинцев Попавший в ДТП боец ВСУ остался без помощи на оживленной трассе Официальный сайт президента Украины

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Военнослужащий ВСУ попал в ДТП на трассе, когда возвращался из отпуска на передовую. На видео, которое украинский боец опубликовал в соцсетях, он эмоционально пожаловался на безразличие других автомобилистов.

«Ехал с прицепом, смотрю что-то сзади горит. <…> Пружина от амортизатора оторвалась и уперлась в диск, и колесо начало гореть», — рассказал он.

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После этого мужчина пытался остановить машину, чтобы ему помогли, но все автомобили проезжали мимо. В итоге, ему пришлось с помощью «палки-копалки» перевернуть прицеп, снять колесо и вставить обратно вылетевшую пружину. Для этого военный использовал шнурки от берцев.

«Посмотрите ***, сколько людей едут, за два часа тьма народу проехала, и никто не остановился, ни один человек. Как говорят: „Верим в ВСУ, Украина победит“», — с насмешкой отметил автор ролика.

Украинский военнослужащий Михаил Чокнадий ранее рассказал, что их отправили в бой без должной подготовки. По его словам, командование Вооруженных сил Украины перебросило в Артемовск в качестве подкрепления плохо обученных солдат, которые не знают, как правильно заряжать оружие.