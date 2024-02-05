Мир 05 февраля 2024, 08:57 «Ни о какой изоляции России речи не идет». Посол — об отказе дать РФ место в ОЗХО Посол Тарабрин: в ОЗХО нет речи об изоляции России, но работы предстоит много РИА «Новости»

Читать 360tv в

Речи об изоляции России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не идет. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США, Великобритании, Франции и других членов евроатлантического сообщества России удалось набрать 65 голосов, что четко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идет», — заявил Тарабрин.

Реклама

Посол добавил, что еще предстоит много работы, но Россия к ней готова. Основными задачами государства в организации остается отстаивание собственных политических, экономических, научно-технических интересов.

Тарабрин также отмечал, что Россия не планировала воевать со странами коллективного Запада, ведь в этом нет ни геополитического, ни экономического смысла.

Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия на 2024 год. По результатам голосования в Гааге, 21 страну избрали для вступления в исполнительный совет организации. РФ отказалась участвовать в финансировании ОЗХО.

Как считает бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отсутствие РФ в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия — это полная деградация международного права, здравого смысла и суверенитета ООН. Россия лишилась места в совете ОЗХО, но не пострадает от этого, чего нельзя сказать о Западе.