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    17 января 2021, 19:12

    NI назвал новое назначение Нуланд «четким сигналом» для России

    Алена Макаренко

    Правительство избранного президента США Джо Байдена выбирает курс на ухудшение отношений с Россией, раз назначило Викторию Нуланд на должность заместителя госсекретаря. Мнением поделилась газета The National Interest.
    NI назвал новое назначение Нуланд «четким сигналом» для России

    Нуланд считается ветераном дипломатической службы. Она свыше 30 лет проработала в Госдепартаменте, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, знает русский язык.

    Нуланд активно поддерживала политику бывшего президента США Барака Обамы в отношении России и Украины. Следующему американскому лидеру она советует вводить очередные санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания «военной агрессии» РФ.

    Также, по мнению журналистов из The National Interest, назначение Нуланд «вызвало ликование в Киеве». Заместитель госсекретаря поддерживала беспорядки на Майдане в 2014 году: раздавала еду протестующим гражданам, встречалась с новым правительством Украины. Тогда она обсуждала с бывшим президентом Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ.

    «Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд <…> стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются», — говорится в публикации.

    Накануне Байден назначил кандидатов на посты заместителей госсекретаря. На пост первого замгоссекретаря он выдвинул Венди Шерман, которая при Обаме руководила командой переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Брайан Маккион, помощник Байдена по вопросам во внешней политике, также может стать еще одним первым заместителем. На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности претендует Бонни Дженкинс, которая возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».