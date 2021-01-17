NI назвал новое назначение Нуланд «четким сигналом» для России

Нуланд считается ветераном дипломатической службы. Она свыше 30 лет проработала в Госдепартаменте, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, знает русский язык.

Нуланд активно поддерживала политику бывшего президента США Барака Обамы в отношении России и Украины. Следующему американскому лидеру она советует вводить очередные санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания «военной агрессии» РФ.

Также, по мнению журналистов из The National Interest, назначение Нуланд «вызвало ликование в Киеве». Заместитель госсекретаря поддерживала беспорядки на Майдане в 2014 году: раздавала еду протестующим гражданам, встречалась с новым правительством Украины. Тогда она обсуждала с бывшим президентом Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ.

«Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд <…> стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются», — говорится в публикации.

Накануне Байден назначил кандидатов на посты заместителей госсекретаря. На пост первого замгоссекретаря он выдвинул Венди Шерман, которая при Обаме руководила командой переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Брайан Маккион, помощник Байдена по вопросам во внешней политике, также может стать еще одним первым заместителем. На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности претендует Бонни Дженкинс, которая возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».