NI назвал ахиллесову пяту НАТО в случае конфликта с Россией

Россия может провести успешное «вторжение» в Прибалтику, если захватит регион менее чем за 100 часов до того, как успеет ответить НАТО. Об этом Себастьен Роблин написал в статье для американского журнала National Interest.

Ахиллесовой пятой НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией может стать Сувалкский коридор. Это участок границы между Польшей и Литвой шириной около 65 километров. Россия может атаковать его с нескольких направлений, по мнению автора. Это позволит перерезать колонны натовских войск, которые отправят на помощь союзникам в Балтии.

Россия может пойти на гипотетическое вторжение в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие решимости у Североатлантического альянса. По оценке Роблин, Россия будет делать ставку, что Западная Европа не решится рисковать ядерной войной ради того, чтобы освободить захваченные страны Балтии.

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