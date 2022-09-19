Мир предупредили о возросших рисках ядерной войны | 360°

Мир 19 сентября 2022, 00:55 Поделиться Telegram

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Viber Мир предупредили о возросших рисках ядерной войны NI заявил о новых рисках ядерной войны и вспомнил слова Путина про отсутствие победителей РИА «Новости»

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Риски ядерной войны в мире за последний год значительно выросли. Поэтому нужно напомнить обращение президента России Владимира Путина к участникам конференции по Договору о нераспространения ядерного оружия об отсутствии победителей в случае взрыва атомной бомбы. Об этом в своей колонке для издания The National Interest написал обозреватель Камран Бохари.

В списке потенциальных угроз для современного мира он внес возможность войны между Китаем и США из-за сложившейся напряженности вокруг Тайваня. Автор пояснил, что пока военные возможности азиатского государства слабее, поэтому, чтобы избежать поражения, власти Китая вполне могут пойти на использование ядерного оружия.

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Северная Корея объявила себя ядерной державой и пообещала нанести удар по Пхеньяну в случае эскалации. Также серьезное опасение, которое может привести к использованию смертельного оружия, колумнист увидел в противостоянии Индии и Пакистана.

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«Когда экономика Исламабада находится в самом слабом положении на фоне растущих угроз со стороны исламских экстремистов и роста националистических настроений в соседней Индии, риск ядерного конфликта на субконтиненте значительно вырос», — написал Бохари.

Не стал он сбрасывать со счетов и Иран, который после выхода из сделки продолжает разработку собственной бомбы, сохраняя агрессивную внешнюю политику.

Эксперт призвал оглянуться на страны, которые прошли процесс денуклеаризации, куда он включил Казахстан, Белоруссию и Южную Африку — все они в свое время отказались от ядерного оружия. При этом каждая предлагает меры по укреплению безопасности всего мира.

В частности, руководство Казахстана еще в 2009 году предложило ООН объявить 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Мир до сих пор отмечает эту важную дату.

Пусть этот шаг носит символический характер, но он способствует мобилизации общих действий для укрепления международных норм и дополняет многостороннюю дипломатию. Сейчас важно донести до лидера каждой страны, которые обладают ядерным оружием, что международное сообщество в случае применения бомбы не оставит это решение без последствий.

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