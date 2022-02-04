«Ни намека на доказательства». Американский журналист устроил перепалку с представителем Госдепа из-за нападок на Россию

Американские власти заявили, что Россия планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Журналисты попросили пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса предоставить доказательства. Отсутствие аргументов привело к перепалке с одним из представителей прессы.

По словам Прайса, о планах России говорят рассекреченные данные разведки. Раскрыть информацию нельзя, так как источники должны остаться в тайне.

«Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки», — заявил пресс-секретарь журналисту госдеповского пула Мэтту Ли.

Журналист напомнил, что американские власти уже говорили о несокрушимости Кабула и наличии оружия массового поражения в Ираке. Он потребовал предоставить рассекреченные данные, о которых сказал Прайс.

«Мне жаль, что вам не нравится содержание. Мне жаль, что вы ставите под сомнение информацию, которая есть в распоряжении американского правительства», — заявил тот. Цитату привело РИА «Новости».

При этом Прайс добавил, что Россия может и не прибегнуть к своему плану. По его словам, даже в этом случае нельзя говорить, что информация разведки является ложной.

«Тогда это недоказуемо! Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства», — ответил Ли.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Россия планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Он уточнил, что российская сторона для своих целей может использовать фейковое видео нападения украинских военных на русскоговорящих.