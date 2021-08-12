Германия благодаря «Северному потоку — 2» обеспечит немецким потребителям низкие цены на газ, но противники проекта заявляют, что запуск газопровода грозит последствиями для безопасности Европы. Об этом в National Interest написала Юлия-Сабина Джоджа.

Восточноевропейцы, британцы и американцы утверждают, что «Северный поток — 2» ударит по безопасности Европы, поскольку газопровод лишает Украину ее геополитического преимущества — транзита газа для ЕС, жизненно важного клиента. По мнению автора, Германия пошла на уступки в этом вопросе, поэтому пообещала администрации президента США Джо Байдена, что транзит через Украину будет сохраняться.

Однако сделка по «Северному потоку — 2» имеет серьезные экономические последствия не только для Восточной Европы, но и всего ЕС, полагает Джоджа. Низкие цены на газ обеспечат только немецким потребителям, а для всех остальных голубое топливо будет только дорожать. И впоследствии все это приведет к ослаблению безопасности Европы.

Американист Дмитрий Дробницкий ранее объяснил назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2».