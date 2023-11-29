Мир 29 ноября 2023, 11:01 «Ни единого случая напряженности». Данные о конфликте Зеленского с Залужным опровергли в Раде Спикер Рады Стефанчук: между Зеленским и Залужным нет конфликтов Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress

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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным никогда не было конфликтов, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он считает, что такую информацию якобы порождает «российская пропаганда».

«Никогда не было ни единого случая напряженности между политическим и военным руководством», — заявил депутат в интервью Politico.

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Он назвал все появляющиеся данные о разногласиях между Зеленским и Залужным слухами.

Ранее западные СМИ писали, что Валерий Залужный может стать серьезным конкурентом Зеленского, если решит податься в политику, поскольку он популярен как среди военных, так и среди простых украинцев.

Высокопоставленный украинский чиновник считает, что конфликт между ними возник на фоне разочарования руководства Украины провалами ВСУ и такой исход было легко спрогнозировать.

А позже украинские журналисты сообщили, что офис президента Украины дал указание губернаторам «прекратить любое общение» с главкомом ВСУ.