NI: армия России дойдет до Днепра за три дня в случае войны с Украиной

Российские войска в случае столкновения с Украиной за три-четыре дня достигнут Днепра, заявили в статье для журнала The National Interest экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Американские эксперты заявили, что Россия сможет выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг. Авторы написали, что в число реактивной артиллерии войдут 100 батарей, в том числе БМ-30 «Смерч». Украина может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», допустили в статье. В воздухе российские военные смогут использовать самолеты, беспилотники и, вероятно, новые барражирующие боеприпасы. При этом российские войск будут защищать С-400 и С-500.

Эксперты подчеркнули, что украинская авиация, как и НАТО, окажется уязвима для обнаружения и уничтожения. Отмечается, что способность украинской армии противостоять ВС РФ «весьма сомнительна».

«В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72–96 часов», — указали Биби и Макгегор.

Белый дом не рассматривает возможность прямого военного вмешательства в случае «вторжения» РФ на Украину, напомнили авторы материала. По их словам, это правильное решение, так как Штаты вряд ли смогут противостоять на поле боя.