Мир 15 февраля 2024, 12:59 NHK: банда грабителей украла карты «Покемон» на 97 тысяч долларов в Токио

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Полиция японской столицы Токио задержала четырех человек, которые ограбили магазин. «Уловом» злоумышленников стали карты «Покемон». Об этом сообщил телеканал NHK.

По предварительным данным, грабители похитили 400 коллекционных предметов, стоимость которых оценили в 97 тысяч долларов (более 8,8 миллиона рублей).

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Сейчас правоохранители проверяют фигурантов на причастность к 20 аналогичным преступлениям, добавил сайт kp.ru.