Незнакомый гей запиской предупредил девушку об угрозе на первом свидании
Выбор спутника для первого свидания не всегда бывает правильный. Но есть случаи, когда правильный совет может дать посторонний человек. Подобная история произошла с пользовательницей Twitter, которая рассказала свою историю.
По ее словам, у нее было первое свидание в кафе, с мужчиной, с которым она только недавно познакомилась. Когда спутник отошел в туалет, сидевший за соседним столиком гей передал ей записку, в которой говорилось: «Слишком много тревожных звоночков. Беги от него. Береги себя, девочка».
В своем треде пользовательница призналась, что и до предупреждения чувствовала неприятие к своему собеседнику. Но угрозы с его стороны она не чувствовала. Девушка пояснила, что получить записку ей было приятно, но она с ситуацией она справилась самостоятельно.
«Второго свидания не будет», — пояснила она.
Пользователи Twitter оценили рассказ. В комментариях пользователи заявили, что никто лучше гея не может разбираться в мужчинах, поэтому она сделала правильно, что прислушалась к его совету.
Одна из подписчиц рассказала, что во время первого свидания бармен, который обслуживал ее и спутника был с ней очень мил, но с мужчиной общался достаточно грубо.
«Я все думала, был ли это звоночек. Оказалось, что да, и бармен был прав», — призналась она.
Ей ответил подписчик, который рассказал, что сам работал барменом и часто видел отморозков, которые каждый раз приходили с новыми девушками, заморочив им голову.
«Я был с ними чертовски груб. Однажды меня даже ударила одна из таких «подружек. Я ей ответил: „ты под номером шесть в этом месяце“».