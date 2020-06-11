«Нежелательное лицо в США». Молдавский олигарх подал в суд на Помпео за оскорбление

Депутат Богдан Цырдя уточнил, что «суд в Нью-Йорке 12 июня будет рассматривать иск Владимира Плахотнюка против госсекретаря США Майка Помпео».

«Он заявил, что Плахотнюк — это олигарх с сомнительной репутацией, который признан нежелательной персоной в США», — рассказал Цырдя.