Мир 04 сентября 2023, 10:40 Нежелание Си Цзиньпина посетить саммит G20 в США связали с его «императорским мышлением» Bloomberg: пренебрежение Си Цзиньпина G20 связано с «императорском мышлением» РИА «Новости»

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То, что председатель Китая Си Цзиньпин не хочет участвовать в саммите G20, говорит о его «императорском мышлении». Об этом написало агентство Bloomberg.

Си Цзиньпин посещал саммиты «Большой двадцатки» регулярно с тех пор, как в 2012 году пришел к власти. Журналисты агентства считают, что теперь он стал придерживаться иного подхода и уклоняться от тех мероприятий, где может столкнуться с непростыми вопросами. Например, речь идет об отношениях Китая и России, позиции относительно Тайваня.

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Доцент Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура Альфреда Ву выразил мнение, что политик сейчас находится в «мышлении императора». Китайский лидер якобы считает, что высокопоставленные лица сами должны прийти к нему.

«Си Цзиньпин пользуется очень высоким статусом, когда принимает иностранных гостей у себя дома. Он также получил особое отношение на саммите БРИКС. Но вряд ли он получит его на G-20», — отметил Ву.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что будет разочарован, если Си Цзиньпин не приедет на саммит G20. Глава Белого дома рассчитывал там встретиться с китайским коллегой.

«Большая двадцатка» на этот раз соберется в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Мероприятие посетит российский министр иностранных дел Сергей Лавров.