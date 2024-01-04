Мир 04 января 2024, 21:45 Нежелание европейцев умирать за Украину отметили во Франции Французский генерал Клермон: Украина стала не нужна Западу и США РИА «Новости»

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Украина не нужна Западу и США, которым выгодно делать вид, что они желают «победы» ВСУ. Такое мнение французский генерал авиации Брюно Клермон выразил в интервью журналу Valeurs Actuelles.

По словам генерала, слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений, а американцам и вовсе никогда не нужна была победы Украины.

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«Только поляки действительно перешли на военную экономику. Остальные делали вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину», — сказал он.

Клермон также указал на снижение желания стран Европы помогать Украине по сравнению с прошлой зимой. На этом фоне заметно сократились поставки объемов оружия. При этом ВСУ смогут продолжать сопротивляться только при поддержке союзников.

Британский журналист Арис Руссинос о ранее заявил, рост наступательного потенциала России грозит Украине тяжелым 2024 годом. Для удержания обороны придется мобилизовать порядка 500 тысяч украинцев.