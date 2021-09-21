Нежелание Байдена развязывать новую холодную войну осудили в МИД Украины

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с сарказмом прокомментировал позицию президента США Джо Байдена насчет развязывания холодной войны. В украинском МИД считают, что есть страны, которые, наоборот, стремятся к конфликту.

Кулеба высказал свою позицию в кулуарах Генассамблеи ООН. Его слова привел телеканал ТСН.

«Нежелание развязывать очередную холодную волну — очень похвально для Соединенных Штатов. Но, к сожалению, остались страны, в том числе Российская Федерация, которые ищут этой войны», — заявил украинский министр.

Он подчеркнул, что вопрос стоит не в каких-либо инициативах США, а в их противодействии другим странам в развязывании любых войн.

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент США Джо Байден призвал мировые правительства объединиться для обеспечения безопасности и процветания всего человечества. Подобная тактика необходима для совместного развития системы международного права.