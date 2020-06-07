В последние годы западная пресса превратила расследование причин крушения самолета MH17 в судилище над Россией и ополченцами Донбасса. СМИ оказались рупором Совместной следственной группы (ССГ) и не хотят искать правду.

Об этом заявил независимый нидерландский журналист Эрик ван де Бейк.

«Вместо того, чтобы проводить собственные журналистские расследования, искать изъяны в расследовании ССГ и задавать следователям неприятные вопросы, они превратились в инструмент, используемый ССГ», — цитирует журналиста ТАСС.

Ван де Бейк подчеркнул, что его коллеги не проверяют факты, предоставленные Bellingcat, и Службой безопасности Украины.

«Нидерландские СМИ только передают, что сообщают эти два источника. Никаких проверок фактов. С первого дня людям вбивают в головы, что повстанцы виновны и, возможно, Россия тоже», — подчеркнул Эрик ван де Бейк.

По его мнению, в трагедии виноваты две группы лиц. Те, кто не закрыл воздушное пространство над Украиной, и те, кто «нажал кнопку».

Несмотря на просьбу защиты россиянина Олега Пулатова, подозреваемого по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», суд Гааги отказался рассекретить имена 13 свиделей, давших следователям показания.