Собор Украинской православной церкви объявил о независимости от РПЦ

Украинская православная церковь решила стать полностью независимой и самостоятельной. Об этом объявил Собор канонической УПЦ в своем постановлении.

«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви», — заявил Собор в документе.

Также он выразил несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросу проведения спецоперации на Украине. Как отмечается в постановлении, многие находящиеся в других странах украинские беженцы просят Киевскую митрополию УПЦ открыть украинские православные приходы за рубежом.

«Необходимо и дальше развивать миссию за рубежом среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности», — заявил Собор.

Патриарх Кирилл неоднократно выступал в поддержку проведения спецоперации. Он отмечал, что конфликт между Украиной и Россией разжигают внешние силы, пытающиеся разделить один народ.