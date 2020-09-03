Президент Сербии отверг пункт о признании независимости Косова

Президент Сербии Александар Вучич на переговорах в Вашингтоне резко отверг пункт о признании независимости самопровозглашенного Косова.

Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире канала TV Pink.

«Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10, что он не принял такое предложение и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии», — заявил Дачич.

В августе сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулаха Хоти были приглашены в Белый дом. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот тогда отмечал, что Соединенные Штаты с нетерпением ожидают «этих важных переговоров».

Сербия в середине июля снова начала вести диалог о нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. Такой шаг поприветствовали в Ефросоюзе.