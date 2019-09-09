Независимость прибалтийских стран вызвала иронию у китайских журналистов

По данным издания, «Вен Вей По» издается в Гонконге и является пропекинским СМИ, поскольку выказывает поддержку китайским властям. Авторы упомянутого материала заметили, что ни Эстония, ни Литва, ни Латвия не решили поставленных задач. По мнению аналитиков, уровень жизни в этих странах ниже, нежели во времена СССР. Среди возможных причин указываются не только этнические конфликты и маленькие зарплаты, но также и коррумпированность прибалтийских политиков.