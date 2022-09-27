Независимость Херсонской области назвали техническим моментом | 360°

Мир 27 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Независимость Херсонской области назвали техническим моментом Глава ВГА Сальдо исключил провозглашение независимости Херсонской области РИА «Новости»

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Процедуру подписания соглашения о вхождении Херсонской области в состав России уже организовали. В ходе ее реализации регион технически останется независимым без отдельного провозглашения суверенитета. Как сообщил ТАСС, об этом заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что на референдуме большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

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«Какой-то промежуток времени он (суверенитет — прим. ред.) технологически будет, просто объявляться не будет специально. У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — заявил Сальдо.

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По словам главы ВГА, переходный период по вхождению Херсонской области в состав России не займет много времени, но потребуется, чтобы чиновники изучили законодательную базу страны.

Сальдо подчеркнул, что военно-гражданская администрация после присоединения региона станет областным правительством, а у региона появится свой губернатор. В процессе освобождения остальная территория региона также перейдет под контроль областного центра.

Референдумы по вхождению в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях завершатся 27 сентября. Предварительные результаты голосования жителей избирательные комиссии огласят вечером, а окончательные итоги подведут утром 28 сентября.

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