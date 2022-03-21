Незаменимость продовольствия из России признали во Франции

Россия играет важную роль на международном продовольственном рынке. Европа просто не сможет быстро найти замену российской пшенице, заявил глава специализирующегося на вопросах мирового сельского хозяйства аналитического центра Demeter Себастьен Абис.

Французский эксперт напомнил, что на Россию и Украину приходится около 15% всего мирового объема пшеницы и почти 30% ее мирового экспорта.

«Пшеница становится геополитической проблемой, и это ощущается сейчас сильнее, чем когда-либо. Ведь за всем встает вопрос о том, как различные страны будут позиционировать себя по отношению к российскому рынку. Продолжит ли Россия экспортировать зерно?» — сказал Абис в интервью телеканалу France 24.

Он добавил, что почти наверняка Россия будет продолжать играть важную роль на международной арене, если учитывать потребности ряда стран. Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди ранее призвал компенсировать утраченные поставки. Его заявление Абис назвал наиболее прагматичным вариантом. При этом он отметил, что Европа вряд ли успеет нарастить производство к лету.